ФК "Москва" одержал третью победу в чемпионате России по футболу, сообщает «РИА«Новости»



В субботу в матче 4-го тура первенства суперлиги "горожане" принимали на своем поле дальневосточную "Луч-Энергию". Уже на 25-й минуте хозяева оказались в роли отыгрывающихся, когда счет в поединке открыл полузащитник "Луча" Станислав Иванов.

"Москве" удалось выровнять положение лишь во втором тайме: свой третий гол в чемпионате забил лучший снайпер прошлого сезона Дмитрий Кириченко.

А победу столичной команде принес новобранец Роман Адамов. Бывший форвард "Ростова", перешедший в "Москву" в межсезонье, заменил Эктора Бракамонте и на 87-й минуте встречи забил решающий гол.



После четырех матчей подопечные Леонида Слуцкого имеют в своем активе 9 очков, тогда как "Луч" набрал лишь 2 балла - две ничьи и два поражения.