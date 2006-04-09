Футбол. Чемпионат страны. Результаты

9 апреля 2006, 15:02

Запорожский "Металлург" додавил "Сталь"
Запорожье. "ЗАЗ"
"Металлург" (Запорожье) - "Сталь" 2:1
Голы: Кутарба, 10 - пен,81 - Цимакуридзе, 46
Металлург: Глущенко, Штанюк, Челядинский, Аристархов (Бредун, 90), Модебадзе (Шищенко, 52), Квирквелия, Карамушка, Нагорняк, Корытько (Тасевски, 73), Кутарба, Любарский
Сталь: Комарицкий, Гаврюшов, Половков, Шуга, Цимакуридзе, Мара (Стасовский, 54), Пирву, Сернецкий (Зубов, 76), Окана-Стази, Горбушин, Кондратюк (Данаев, 70)
Предупреждения: Тасевски, 83 - Окана-Стази, 51; Пирву, 69
Судья: Подушкин




Донецкий "Металлург" уступил "Харькову"
Харьков. "Металлист"
ФК Харьков - Металлург (Донецк) 0:1
Гол: Шопин, 39
Харьков: Худжамов, Березовчук, Яценко, Оберемко, Комарницкий, Опря, Чеберячко, Шопин, Рибейро (Гунчак, 90), Ибрагимов, Гладкий (Целых, 60, Ветренников, 78)
Металлург: Дишленкович, Чечер, Не, Грубелич, Бусаиди, Полянский, Акопян (Косырин, 68), Ткаченко, Алиуце (Акобян, 46), Ристич (Меликян 56), Мельник
Предупреждения: Березовчук, 25; Рибейро, 79, Яценко, 88 - Ткаченко, 25; Полянский, 51; Не, 81
Удаление: Косырин, 85
Судья: Шевцов




Таврия" уступает "Ильичевцу"
Симферополь. ЛС "Локомотив"
"Таврия" - "Ильичевец" 0:1
Гол: Платонов, 47
Таврия: Тодич, Амисулашвили, Омоко, Вейкутис, Снытко, Йокшас, Эдмар, Василяускас, Пестряков (Корнев, 53), Жуниор (Вишневский, 50), Ковпак
Ильичевец: Никитин, Бояринцев, Красноперов, Кулаков, Платонов, Мальцев, Яксманицкий, Гай (Лащенков, 88), Левига (Кривошеенко, 67), Конюшенко (Бабич, 86), Цихмейструк
Предупреждения: Василяускас, 59; Вейкутис, 70
Судья: Шандор




Динамо" - не "Волынь"!
8 апреля. Луцк. Стадион "Авангард". 12 градусов.
"Волынь" Луцк - "Динамо" Киев 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 Гусев (6), 0:2 Милевский (49), 0:3 Ребров (58, с пенальти), 1:3 Сачко (78)
Арбитр: Е. Геренда (Калуш); ассистенты: Ю. Скорейко (Черновцы), Н. Васюта (Ривне)
"Волынь": Романенко - Рыбковский (Хома, 64), Ряхн Соколенко - Фалеми, Девич, Жерш (Ковалюк, 25), Джорджевич, Герасимюк - Сачко, Алоизи (Товкацкий, 46)
Запасные: Недилько, Гащин, Лужанков, Ратий
"Динамо": Рыбка - Ещенко, Ващук, Федоров, Каддури - Родольфо, Гусев, Ротань (Михалик, 83), Ребров - Милевский (Ринкон, 64), Шацких (Марцваладзе, 46)
Запасные: Луценко, Несмачный, Белькевич, Нинкович
Предупреждения: Герасимюк (18), Ряхн (34), Родольфо (53), Ребров (70), Марцваладзе (77)

Сообщает «Наш спорт»

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