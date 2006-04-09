Футбол. Чемпионат страны. Результаты

Запорожский "Металлург" додавил "Сталь"

Запорожье. "ЗАЗ"

"Металлург" (Запорожье) - "Сталь" 2:1

Голы: Кутарба, 10 - пен,81 - Цимакуридзе, 46

Металлург: Глущенко, Штанюк, Челядинский, Аристархов (Бредун, 90), Модебадзе (Шищенко, 52), Квирквелия, Карамушка, Нагорняк, Корытько (Тасевски, 73), Кутарба, Любарский

Сталь: Комарицкий, Гаврюшов, Половков, Шуга, Цимакуридзе, Мара (Стасовский, 54), Пирву, Сернецкий (Зубов, 76), Окана-Стази, Горбушин, Кондратюк (Данаев, 70)

Предупреждения: Тасевски, 83 - Окана-Стази, 51; Пирву, 69

Судья: Подушкин









Донецкий "Металлург" уступил "Харькову"

Харьков. "Металлист"

ФК Харьков - Металлург (Донецк) 0:1

Гол: Шопин, 39

Харьков: Худжамов, Березовчук, Яценко, Оберемко, Комарницкий, Опря, Чеберячко, Шопин, Рибейро (Гунчак, 90), Ибрагимов, Гладкий (Целых, 60, Ветренников, 78)

Металлург: Дишленкович, Чечер, Не, Грубелич, Бусаиди, Полянский, Акопян (Косырин, 68), Ткаченко, Алиуце (Акобян, 46), Ристич (Меликян 56), Мельник

Предупреждения: Березовчук, 25; Рибейро, 79, Яценко, 88 - Ткаченко, 25; Полянский, 51; Не, 81

Удаление: Косырин, 85

Судья: Шевцов









Таврия" уступает "Ильичевцу"

Симферополь. ЛС "Локомотив"

"Таврия" - "Ильичевец" 0:1

Гол: Платонов, 47

Таврия: Тодич, Амисулашвили, Омоко, Вейкутис, Снытко, Йокшас, Эдмар, Василяускас, Пестряков (Корнев, 53), Жуниор (Вишневский, 50), Ковпак

Ильичевец: Никитин, Бояринцев, Красноперов, Кулаков, Платонов, Мальцев, Яксманицкий, Гай (Лащенков, 88), Левига (Кривошеенко, 67), Конюшенко (Бабич, 86), Цихмейструк

Предупреждения: Василяускас, 59; Вейкутис, 70

Судья: Шандор









Динамо" - не "Волынь"!

8 апреля. Луцк. Стадион "Авангард". 12 градусов.

"Волынь" Луцк - "Динамо" Киев 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 Гусев (6), 0:2 Милевский (49), 0:3 Ребров (58, с пенальти), 1:3 Сачко (78)

Арбитр: Е. Геренда (Калуш); ассистенты: Ю. Скорейко (Черновцы), Н. Васюта (Ривне)

"Волынь": Романенко - Рыбковский (Хома, 64), Ряхн Соколенко - Фалеми, Девич, Жерш (Ковалюк, 25), Джорджевич, Герасимюк - Сачко, Алоизи (Товкацкий, 46)

Запасные: Недилько, Гащин, Лужанков, Ратий

"Динамо": Рыбка - Ещенко, Ващук, Федоров, Каддури - Родольфо, Гусев, Ротань (Михалик, 83), Ребров - Милевский (Ринкон, 64), Шацких (Марцваладзе, 46)

Запасные: Луценко, Несмачный, Белькевич, Нинкович

Предупреждения: Герасимюк (18), Ряхн (34), Родольфо (53), Ребров (70), Марцваладзе (77)



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