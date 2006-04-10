Украина потратит 15 млн. грн. на тендер по Евро-2012

Кабинет министров Украины своим постановлением от 7 апреля утвердил порядок использования бюджетных средств для осуществления мероприятий по подготовке и участию Украины в тендере на право проведения финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу в Украине и Республике Польша. Текст постановления содержится на правительственном портале.



Согласно порядку, Министерство по делам семьи, молодежи и спорта направляет бюджетные средства на подготовку досье на участие Украины во втором этапе тендера, изготовление выставочного стенда, проведение презентаций на конгрессе и исполкоме УЕФА, обеспечение приема представителей УЕФА в Украине, создание и сопровождение совместного с польской стороной веб-сайта, подготовку и проведение рекламной кампании в Украине и за ее пределами.



Согласно бюджету 2006 года, на эти цели направляется 15 млн. грн., пишет УНИАН.