Футбол: сюрприз от «Черноморца»

25-й тур чемпионата страны по футболу не обошелся без сюрприза. В Днепропетровске одесский «Черноморец» взял верх на местным «Днепром» и вышел не третье место в турнирной таблице.



Счет в матче в первом тайме открыли хозяева. На 8-й минуте Корниленко метко пробил из-за штрафной в левую «девятку». После перерыва ситуация на поле резко поменялась. Инициативу перехватили гости. На 55-й минуте Осипов сравнивает счет. А на 70-й минуте Кирлик удачно реализовал заработанный Полтавцом штрафной – 1:2. Стоит добавить, что «Черноморец» одержал победу в отсутствие главного тренера, не приехавшего в Днепропетровск из-за болезни.



В Донецке «Шахтер» одержал «сухую» победу над «Закарпатьем» – 3:0. Голы на счету Чучмана (автогол), Матузалема, Чигринского.



Еще в двух матчах зафиксированы ничейные результаты: «Кривбасс» – «Ворскла» – 2:2 (голами отметились Панферов, Кашевский, Главина, Чижов), «Арсенал» – «Металлист» – 1:1 (голы: Першин, Ярош).