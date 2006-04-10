Дзюдо: два турнира – шесть медалей

Юные украинские дзюдоисты завоевали пять медалей разного достоинства на традиционном международном турнире «Roger Serzian» в Бельфоре (Франция).



В престижных соревнованиях участвовали около 300 спортсменов из 10 стран. Золото Украине принесла киевлянка Надежда Мартынович в весовой категории до 44 кг. В финале она победила свою соотечественницу – Юлию Комарову, которая, в результате, стала «серебряной».



Еще одно серебро – в категории до 90 кг - завоевал «кадет» из Харькова Александр Сизов. Бронзовые награды у кременчугского спортсмена Андрея Волошина (81 кг) и киевлянки Алены Петреченко (63 кг).



В Москве прошел этап Суперкубка по дзюдо. Во второй день соревнований в категории свыше 100 кг серебряную медаль завоевал запорожский спортсмен Евгений Сотников. На пути к финалу он «отметился» чистыми победами над дзюдоистами Узбекистана, Венгрии и Франции. К сожалению, перед финальной схваткой у Сотникова проявился рецидив травмы, полученной на предыдущем турнире. Это обстоятельство не позволило Евгению выйти на татами в поединке за золото против трехкратного чемпиона мира россиянина Александра Михайлина.