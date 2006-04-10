Лисогор снова финишировал с рекордом

В Шанхае завершился чемпионат мира по плаванью на «короткой воде». Последний день соревнований принес в копилку украинской сборной две награды. Одна из них – высшего достоинства.



Свое второе золото завоевал на чемпионате Олег Лисогор. С новым рекордом чемпионатов мира он финишировал на 50-метровке брассом. Бронзу Украине принесла четверка - Андрей Олейник, Олег Лисогор, Сергей Адвена и Андрей Сердинов – в комплексной эстафете 4x100 метров.



Всего украинские пловцы завоевали на чемпионате мира две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.