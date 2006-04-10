Уэмбли «насолил» Олимпиаде-2012

У Олимпиады-2012 не будет таких проблем, как у лондонского стадиона «Уэмбли». Об этом заявил глава оргкомитета Олимпийских игр в Лондоне Себастьян Коэ.



Что касается самого знаменитого британского спортивного сооружений – «Уэмбли», то здесь действительно есть проблемы. Реконструкция стадиона должна была завершиться еще в январе. Однако она несколько раз переносилась и значительно превысила первоначальный бюджет. Из-за этого все запланированные на этом поле футбольные матчи были перенесены. Естественно, такое положенние дел не могло не взволновать общественность, интересующуюся ходом подготовки спортивных объектов к Олимпиаде.



Сейчас срок сдачи стадиона определен специалистами на начало 2007 года.