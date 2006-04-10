У Тайсона «нашлась» несовершеннолетняя любовница

Юная продавщица из Донкастера (Британия) Хлоя Батлер заявила представителям СМИ о якобы имевшим место ее восьмимесячном романе с легендарным боксером-тяжеловесом Майком Тайсоном.



По словам Батлер, знакомство с Тайсоном произошло, когда девушке исполнилось 16 лет – в июне прошлого года, передает Allboxing.ru. Майк в тот период путешествовал по Соединенному Королевству. Он первый сделал шаг к сближению с юной девицей. В тот же день она оказалась в его номере. Вначале отношения пары складывались самым лучшим образом и Тайсон даже намекал на женитьбу, утверждает Батлер. Но через несколько месяцев молодая британка узнала о дебошах Майка в отелях, и об оргиях, в которых участвовал ее возлюбленный со стриптизершами. После бурной сцены потенциальные супруги расстались.