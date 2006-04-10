Историческое событие украинского тенниса

Впервые в истории украинского тенниса в одиночном разряде Топ-100 мирового рейтинга WTA оказалось сразу три представительницы Украины. В опубликованном сегодня рейтинге Елена Бондаренко занимает 80 место, Виктория Кутузова находится на 86 месте, Ольга Савчук с 103 места смогла подняться на 97 место, и во второй раз в карьере войти в сотню сильнейших теннисисток планеты, передает «Наш спорт»



Екатерина Бондаренко на этой неделе занимает 116 место, Юлиана Федак 125 место, Мария Корытцева 127 место. Юлия Бейгельзимер за минувшую неделю поднялась с 156 на 150-е место.



В парной классификации 1-м номером Украины стала Мария Корытцева (57 место), которая обошла в рейтинге Юлию Бейгельзимер, занимающую на этой неделе 58 место. 67 место занимает Татьяна Перебийнис, 71 место у Екатерины Бондаренко, Елена Бондаренко занимает 93 место.