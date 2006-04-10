Кубок Дэвиса: шанс остается шансом

Мужская сборная Украины по теннису в поединке Первой группы Кубка Дэвиса проиграла сборной Бельгии 1:4, сообщает «Наш спорт». Впервые в истории украинского тенниса у нашей команды был шанс сыграть в плей-офф Мировой группы, но шанс этот так и остался шансом...



После первого дня бельгийцы вели в счёте 2:0, а вчера, победив в парной встрече досрочно, оформили победу в поединке. Два Сергея, Бубка и Стаховский проиграли в паре Оливье Рохусу и Кристофу Влигену в трёх сетах 6:7, 3:6, 2:6.



После парной встречи Сергей Стаховский отметил, что наша команда играла с бельгицами на равных. "Если вы видели очевидные моменты где мы уступали бельгийцам, назовите их. Лично я большой разницы не видел. Ошибались мы, но и соперники допускали много ошибок. Бельгия была в нашей паре фаворитом, но я ещё раз повторю - я не считаю что они нас обыграли легко и уверенно. Мы боролись и до последнего рассчитывали на успешную игру".



Вчера капитан сборной Бельгии Жюльен Хоферлин дал сыграть двум резервистам своей команды. Жиль Эльсенер обыграл Сергея Стаховского 6:3, 7:6, а во втором поединке Сергей Бубка принёс единственное очко нашей сборной переиграв Штефана Вотерса 7:6, 3:6, 7:6.