Димитренко стал Интерконтинентальным чемпионом по боксу

23-летний украинский супертяжеловес Александр Димитренко стал обладателем вакантного пояса Интреконтинентального чемпиона мира по версии WBO. В немецком Киле украинец победил по очкам доминиканца Фернели Фелица, передает «Наш спорт»



От Димитренко ждали досрочной победы, но поединок продлился все 12 раундов. Бой был отмечен "грязным" поведение боксёров, когда спортсмены делали удары не столько руками, сколько головами. И всё же, за Димитренко было явное преимущество, которое отобразилось в оценках арбитров: 118-110, 118-110, 117-111.



Александр Димитренко, менеджером которого является Клаус-Питер-Коль, одержал в своём 21 поединке на профессиональнои ринге 21-ю победу.