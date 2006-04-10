Украинские баскетболисты результативно играют в чемпионате Франции

В баскетбольном чемпионате Франции "Пари Баскет" уступил в гостях "Клермону" 66:52, зато наш Алексей Печеров стал самым результативным игроком в составе "Пари Баскет".



За 25 минут наш легионер набрал 15 очков. Кроме этого в активе Печерова 5 подборов.



Результативно в минувшем туре сыграл ещё один наш французский легионер. Артур Дроздов в поединке против "Дижона" принёс "По Ортез" 20 очков + 4 подбора + 2 передачи. "По Ортез" потерпел в гостях поражение со счётом 89:80.



В турнирной таблице "По Ортез" занимает 2 место, "Пари Баскет" находится на 14 месте, сообщает «Наш спорт»