Волейбол: женская Суперлига

В женской волейбольной Суперлиге, во втором туре второго этапа уже вчера можно было назвать обладательниц золотых седалей сезона 2005-2006, но... черкасскому "Кругу" придётся подождать с празднованиями. До сих у "Галичанки-Галэкспорт" есть пусть теоретические, но всё же шансы на золотые медали, сообщает «Наш спорт»



Второй тур проходил в Северодонецке, и хозяйки площадки максимально использовали домашний фактор. "Северодончанка" выиграла все три игры тура. Вначале у "Галичанки" 3:1 (25:23, 25:22, 24:26, 25:23), затем у "Джинестры" 3:1 (23:25, 25:17, 25:14, 26:24), а вчера у "Круга" 3:0 (25:18, 25:17, 25:20).



"Круг" и "Галичанка" в Северодонецке смогли одержать только по одной победе. "Круг" обыграл "Джинестру" 3:1, а "Галичанка" со счётом 3:1 обыграла "Круг". Команда из Тернополя имела все шансы обострить борьбу за чемпионство, но вчера ведя в поединке с "Джинестрой" 2:0, "Галичанка" проиграла 2:3.



Теперь расстановка в квартете лидеров такова: 1. Круг - 61 очко, 2. Галичанка-Галэкспорт - 55 очков, 3. Северодончанка - 54 очка, 4. Джинестра - 52 очка.



"Галичанка-Галэкспорт" сможет стать Чемпионом Украины при фантастическом раскладе. Команде нужно выиграть оставшиеся 6 поединков второго этапа, при условии что "Круг" проиграет все 6 игр.