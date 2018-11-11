Усик победил Беллью нокаутом

11 ноября 2018, 01:35

Британец продержался восемь раундов.

Усик подтвердил титул чемпиона нокаутом / Фото: Matchroom Boxing

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик 11 ноября в Манчестере подтвердил свой титул, одержав нокаутом победу над британским боксером-профессионалом Тони Беллью.

Феерическую победу украинец завоевал в восьмом раунде, когда после двух атак мощным ударом левой отправил в нокаут соперника.

После решающего удара Усика Беллью продержался на ногах еще несколько секунд, а затем рухнул.

Стоит отметить, что для Беллью это был последний бой в карьере.

Украинский боксер Усик защитил титулы по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring в первом тяжелом весе.

Напомним, на пресс-конференции накануне боя с Беллью Усик заявил, что очень вдохновлен предстоящим поединком с британским противником.

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