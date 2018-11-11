"Это конец для меня": Белью сделал громкое заявление после боя с Усиком

Усик отправил Белью в нокаут и защитил титул Абсолютного чемпиона мира / kaznews.kz

После поражения от украинца Александра Усика британский боксер Тони Белью объявил о завершении карьеры.

"Я старался изо всех сил, и выложился на все "сто". Он (Усик) исключительный боец", - приводит BoxingScene слова Белью.

Он отметил, что этот бой для него является "определенно концом".

Напомним, украинский боксер Александр Усик защитил звание абсолютного чемпиона мира в весовой категории до 90,71 кг. В 12-раундовом поединке в Манчестере он выиграл у британца Тони Белью нокаутом в восьмом раунде.

Усик впервые защитил звание абсолютного чемпиона мира, которое завоевал в июле, победив россиянина Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Украинец отстоял пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

На сегодня на счету 31-летнего Усика на профессиональном ринге - 16 побед (12 нокаутом). 35-летний Белью потерпел третье поражение при 30 победах (20 нокаутом) и одной ничьей.

bbc.com

Бой с Белью был предварительным условием выхода на ринг с британцем-тяжеловесом (свыше 90,7 кг) Энтони Джошуа, в случае победы над которым Усик войдет в число сильнейших боксеров в истории.