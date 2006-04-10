В Испании стартовала грандиозная парусная регата, "Трофей Принцессы Софии". Сильнейшие представители парусного спорта в 13 видах программы будут вести борьбу за призовые места и право пожать руку королю Испании и его супруге. Монарх лично награждает призёров турнира, передает «Наш спорт»



Украинская команда имеет на Мальорке более чем солидное представительство! В классе "470" выступят украинские экипажи Евгений Коротков - Игорь Цветков, Виталий Игнатенко - Роман Тимофеев, Юрий Журавлёв - Виталий Московский, Руслана Таран -Елена Пахольчук, Анастасия Коломиец - Таисия Бородина. В классе "Finn" Украину будет представлять Алексей Борисов. В классе "Laser Radial" будут состязаться наши Елена Шабанова, Татьяна Долинская, Ирина Анистратенко. У мужчин в классе "Laser" от нашей страны выступит Юрий Орлов. С Максимом Оберемко и Ольгой Масливец связаны наши надежды в классе "RS:X". В классе "49er" Украину будут представлять Чемпионы мира Родион Лука и Георгий Леончук.



В "Tornado" выступят два украинских экипажа: Голимбиевский Менинков и Калинчев Шафранюк. В классе "Yngling" наши спортсменки выступят в составе: Екатерины Дмитренко, Ангелины Калинчевой, Екатерины Бабийчук.



37-я регата "PRINCESS SOFIA TROPHY" продлится до 14 апреля.