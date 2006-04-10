ЧМ по хоккею (юниоры): Корея «спасла» Украину от вылета

В столице Латвии, Риге, завершился юниорский чемпионат мира по хоккею (U18) в группе "В" первого дивизиона. Только чудом юниорская сборная Украины смогла избежать вылета во второй дивизион.



В пяти играх наши юные хоккеисты забросили всего 7 шайб. Но! 5 шайб из 7-ми украинцы провели в ворота сборной Кореи, и благодаря победе 5:2 смогли до следующего отборочного цикла остаться в Первом дивизионе.



Юниорская сборная Украины стала в Риге поставщиком очков и, как это ни печально, мальчиками для биться. Украинцы проиграли Японии 1:8, Латвии 0:7, Дании 0:7, Польше 1:7. Украинский хоккей в который раз получил международную отсрочку на решение своих внутренних дел. Турнир в Риге показал, насколько малы наши перспективы в будущем рассчитывать на боеспособную и сильную сборную, передает «Наш спорт»