Ватерполистки Украины «недоплыли» до Европы

В Мадриде ватерполистки женской сборной Украины вели борьбу за путёвку в финальную часть чемпионата Европы, который в сентябре пройдёт в Сербии и Черногории. Чуда для нашей сборной в столице Испании не свершилось. Сборная Украины проиграла все три отборочных матча, сообщает «Наш спорт»



В первой игре наша сборная уступила ватерполисткам Греции 2:19. В субботу сборная Украины была близка к победе над Чехией, но уступила в дополнительное время 9:11 (основное время игры закончилось со счётом 8:8). Вчера наша сборная была разгромлена хозяйками турнира, испанками. Сборная Испании победила 22:5, и вместе со сборной Греции добилась права играть на чемпионате Европы.