"Жирная концовка — это круто": Усик вернулся в Украину после победы над Белью, опубликованы фото

Александр Усик вернулся в Украину и дал пресс-конференцию / УНИАН

В понедельник, 12 ноября, в Украину из английского Манчестера вернулся абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, украинский боксер Александр Усик, победивший британца Тони Белью.

Наш соотечественник прибыл в аэропорт "Борисполь" (находится под Киевом), а потом дал пресс-конференцию, сообщает iSport.ua.

По словам Усика, после боя с Белью ему позвонил экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко и сказал: "Жирная концовка — это круто, поздравляю, чемп".

"Я выполнял задачу, которую ставили передо мной в углу, после четвертого или пятьго раунда начал поднимать темп. Уже, когда бой закончился, я узнал о записках, но мы на них не рассчитывали, если честно. Очень хороший поединок получился, зрелищный…", — отметил боксер.

Напомним, 11 ноября в Манчестере Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира, нокаутом одержав победу над Тони Белью. После поединка британский спортсмен заявил о завершении карьеры.