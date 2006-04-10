"Закарпатье" готово попрощаться с высшей лигой

Главный тренер ужгородского "Закарпатья" Пётр Кушляк после матча 25-го тура, в котором ужгородцы проиграли в Донецке "Шахтёру" 3:0, объявил о том, что его команда смирилась с тем, что ей придётся покинуть высшую лигу, передает «Наш спорт»



"Мы можем уже попрощаться с высшей лигой. У команды были планы взять 4 очка, чтобы можно было рассчитывать на что-то хорошее, но теперь... " - отметил тренер "Закарпатья".



За 5 туров до конца чемпионата ужгородцев отделяют от зоны вылета 10 очков. Но вот что интересно - в оставшихся турах "Закарпатью" предстоит играть с запорожским "Металлургом" (9 место, 29 очков), "Арсеналом" (14 месо, 25 очков), "Сталью" (15 место, 25 очков), а также "Металлистом" и "Ильичевцем".



Видимо положение футбольных дел в Ужгороде оставляет желать лучшего. К примеру, на матч в Донецк и обратно игроки и тренеры "Закарпатья" отправились на клубном автобусе.