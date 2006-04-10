В Париже всех «перебегали» россиянки

На традиционном марафоне в Париже, который проводился в 30-й раз и собрал 35 тысяч бегунов, россиянки одержали двойную победу, передает «TrackAndField»



Долгое время лидировала румынка Михаэла Ботезан. Пройдя, в окружении большой группы мужчин 10 км за 34.26, 15.км – 51,56 и половину дистанции за 1:13.00, на отметке 30 км (1:44.25) она выигрывала почти минуту у остальной группы.

Но этот темп оказался для нее чересчур быстрым и россиянки Наталья Волгина и Ирина Тимофеева бросились в погоню: к 35 км ее нагнали и ушли вперед. Очередные 10 км от 30 до 40 км (2:19.45) они пробежали за 34.32.

Более опытная Тимофеева, одержавшая свою самую большую победу, сумела выиграть у Волгиной 10 секунд, которая улучшила личный рекорд на 9.47!

Их результаты 2:27.22 и 2:27.32



Париж (09.04)

Мужчины.

1. Гашау Мелесе (Эфиопия) - 2:08.03

2. Кипротич Кенеи (Кения) - 2:08.51

3. Бернард Бармасаи (Кения) - 2:08.52

4. Луис Жезус (Португалия) - 2:08.55

5. Дэвид Лангат (Кения) - 2:08.58

6. Юссеф Гальмин (Марокко) - 2:09.11

7. Филип Сингоэй (Кения) - 2:10.11

8. Фрэнсис Кипроп (Кения) - 2:10.40

9. Филип Кируи (Кения) - 2:10.45

10. Оттавио Андриани (Италия) - 2:10.51

11. Дэвид Рамар (Франция) - 2:10.52

Женщины.

1. Ирина Тимофеева (Россия) - 2:27.22

2. Наталья Волгина (Россия) - 2:27.32

3. Памела Чепчумба (Кения) - 2:29.48

4. Михаэла Ботезан (Румыния) - 2:30.27

5. Алина Герасим (Румыния) - 2:31.16

6. Заиа Дамани (Франция) - 2:31.34

7. Аша Гиги (Эфиопия) - 2:32.35

8. Фатима Ивелан (Франция) - 2:35.45

9. Кармен Оливера (Франция) - 2:37.01

10. Елена Фетизон (Франция) - 2:41.16