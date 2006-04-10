Роттердамский марафон - кенийский пьедестал

Очень быстрым оказался марафон в Роттердаме, где трое кенийцев выбежали из 2:07, а победитель Сэмми Корир, обладатель второго в истории результата (2:04.56), показал лучшее время в мире 2:06.38, сообщает «TrackAndField»
Роттердам (09.04)
Мужчины.
Марафон.
1. Сэмми Корир (Кения) - 2:06.38
2. Пол Кируи (Кения) - 2.06,44
3. Чарльз Кибивотт (Кения) - 2:06.52
4. Дехене Бирхану (Эфиопия) - 2:08.46
5. Джексон Коэч (Кения) - 2:09.15
6. Салим Кипсанг (Кения) - 2:09.26
7. Кристофер Чебойбох (Кения) - 2:09.41
8. Томас Киплитан (Кения) - 2:10.05
9. Месефин Адимасу (Эфиопия) - 2:10.45
10. Камил Маасе (Нидерланды) - 2:10.45
11. Курао Умеки (Япония) - 2:11.31
12. Фрэнсис Кирва (Финляндия) - 2:13.09
13. Джамаль Балига (Марокко) - 2:13.44
Женщины.
Марафон.
1. Миндайе Гишу (Эфиопия) - 2:28.30
2. Хелена Яворник (Словения) - 2:29.37
3. Исабель Эйзменди (Испания) - 2:31.53
4. Сусанне Риттер (Германия) - 2:32.34
5. Тегла Лорупе (Кения) - 2:33.24
6. Виктория Климина (Россия) - 2:34.23
7. Гражина Сырек (Польша) - 2:34.38
8. Мария Абель (Испания) - 2:35.30
9. Анне-Меттете Аагаард (Дания) - 2:37.03
10. Кристина Лонен (Нидерланды) - 2:43.14