Роттердамский марафон - кенийский пьедестал

Очень быстрым оказался марафон в Роттердаме, где трое кенийцев выбежали из 2:07, а победитель Сэмми Корир, обладатель второго в истории результата (2:04.56), показал лучшее время в мире 2:06.38, сообщает «TrackAndField»



Роттердам (09.04)

Мужчины.

Марафон.

1. Сэмми Корир (Кения) - 2:06.38

2. Пол Кируи (Кения) - 2.06,44

3. Чарльз Кибивотт (Кения) - 2:06.52

4. Дехене Бирхану (Эфиопия) - 2:08.46

5. Джексон Коэч (Кения) - 2:09.15

6. Салим Кипсанг (Кения) - 2:09.26

7. Кристофер Чебойбох (Кения) - 2:09.41

8. Томас Киплитан (Кения) - 2:10.05

9. Месефин Адимасу (Эфиопия) - 2:10.45

10. Камил Маасе (Нидерланды) - 2:10.45

11. Курао Умеки (Япония) - 2:11.31

12. Фрэнсис Кирва (Финляндия) - 2:13.09

13. Джамаль Балига (Марокко) - 2:13.44

Женщины.

Марафон.

1. Миндайе Гишу (Эфиопия) - 2:28.30

2. Хелена Яворник (Словения) - 2:29.37

3. Исабель Эйзменди (Испания) - 2:31.53

4. Сусанне Риттер (Германия) - 2:32.34

5. Тегла Лорупе (Кения) - 2:33.24

6. Виктория Климина (Россия) - 2:34.23

7. Гражина Сырек (Польша) - 2:34.38

8. Мария Абель (Испания) - 2:35.30

9. Анне-Меттете Аагаард (Дания) - 2:37.03

10. Кристина Лонен (Нидерланды) - 2:43.14