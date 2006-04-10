Новое лицо в десятиборье

Американец Трей Харди 22-летний студент из Техаса (рост 196 см, вес 100 кг) показал отличный результат в десятиборье – 8465, побив на 2 очка студенческий рекорд США чемпиона мира-2003 Тома Паппаса. А прежний личный рекорд Харди был более на 400 очков меньше.



Ударными видами Харди были 100 м – 10,35 (ветер, правда +2,5 м/с), 110 м с/б – 13,83 (+3,1), прыжок в длину - 7,70 (+3,0) и с шестом 5,20. Если бы он смог повторить личный рекорд в беге на 1500 м – 4.42,61, он бы преодолел рубеж 8600, но в жаркую (+32 градуса) ветреную погоду он смог показать только 5.06,73, еле закончив дистанцию вообще.



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