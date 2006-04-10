Теннис: пять украинок «замахнутся» на $ 1,3 миллиона в Чарльстоне

Сразу пять представительниц Украины оказалось в основной сетке престижного турнира WTA с призовым фондом 1 340 000$ Family Circle cup, стартовавший в Чарльстоне, США, сообщает « СпортОнлайн»



Одесситка Виктория Кутузова попала в основную сетку, минуя квалификацию. Ее первой соперницей станет испанка Лурдес Домингес Лино. Еще четыре украинки добились права играть в основной сетке, пройдя сквозь сито отборочного турнира. Киевлянка Елена Бондаренко была посеяна в квалификации под 1 номером, и поочередно обыграла Шикху Уберой из Индии (6-2 6-4) и Анико Капрош из Венгрии (7-5 6-4).

Младшая сестра Елены - Катя прошла квалификацию еще уверенней. В первом раунде украинская теннисистка разгромила американку Джессику Киркланд: 6-2 6-1, а затем не оставила шансов россиянке Галине Воскобоевой: 6-2 6-4, обыгравшей в первом круге дончанку Ольгу Савчук. Новокаховчанка Юлиана Федак в стартовом матче квалификации обыграла Мари Гайяне Микаэлян из Швейцарии: 6-0 6-2, а в решающем поединке оказалась сильнее китаянки Менг Юань: 6-3 6-1/

Наконец, после длительного перерыва заявила о себе крымчанка Юлия Вакуленко, сумевшая за один день выиграть два матча отборочного турнира. Сначала Юлия победно завершила отложенный матч против аргентинки Марии Эмилии Салерни: 6-2 6-3, а затем одолела француженку Жюли Коэн: 4-6 6-3 6-1.



Первые соперницы украинок, прошедших через квалификацию. станут известны позднее.



Также следует отметить, что наши теннисистки заявлены и в парном разряде.