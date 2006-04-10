Бокс: состоится ли поединок Джо Кальзаге и Роя Джонса?

Намечавшийся на 8 июля поединок между чемпионом мира во втором среднем весе Джо Кальзаге и бывшим абсолютнымчемпионом в полутяжелом весе Роем Джонсом-младшим скорее всего не состоится. Об этом рассказал вчера британским СМИ промоутер Фрэнк Уоррен. Промоутер не дал четкого ответа на вопрос о причинах срыва переговоров, однако как стало известно, Уоррена могли смутить финансовые запросы экс-чемпиона. Поскольку поединок планировалось провести в Великобритании, Sports Network пришлось бы взять на себя все организационные расходы, а также выплатить гонорар обоим боксерам. Учитывая тот факт, что Джонс проиграл три своих последних боя, интерес зрителей и спонсоров к его встрече с Кальзаге мог оказаться недостаточно высок, чтобы окупить все затраты, сообщает « СпортОнлайн»



«Рой был отличным бойцом, но это немного в прошлом, поскольку он потерпел три поражения подряд, — отметил Уоррен. — Однако если он сможет одержать победу над кем-то более-менее серьезным, возможно тогда этот бой сможет состояться. Но этим летом его точно не будет». В настоящее время Уоррен больше всего склоняется к организации боя между Кальзаге и чемпионом IBF Клинтоном Вудсом. За этот поединок Кальзаге может получить самый большой в своей карьере гонорар в 1 миллион британских фунтов (около 1,75 миллиона долларов). Кроме того, соглашаясь на него, Кальзаге не рискует своими титулами во втором среднем весе, поскольку поднимется на категорию выше и не потеряет свои чемпионские пояса даже в случае поражения.