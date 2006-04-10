EJU обратиться в этическую комиссию МОК с жалобой на Рогге

Европейский союз дзюдо (EJU) готов предпринять необходимые шаги для обращения в этическую комиссию Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу действий президента МОК Жака Рогге, передает « СпортОнлайн»



"Действия Жака Рогге не соответствуют этическому кодексу МОК, - заявил Мариус Визер, президент Европейского союза дзюдо (EJU). - Оказывав свою публичную поддержку на выборах президента Международной федерации дзюдо (IJF) корейцу Парк Юн Суну, он тем самым выступал в поддержку криминала. К моменту выборов кореец уже находился под следствием, и вскоре его вина в финансовых махинациях была доказана. Почему Рогге поддержал Парка? Могу только предположить, что таким образом он высказывал благодарность корейцу за поддержку своей кандидатуры на выборах президента МОК в 2001 году в Москве".



Как уже сообщалось, осенью 2005 года в Каире перед выборами на пост президента IJF членам конгресса показали видеокассету с обращением Жага Рогге, который призывал делегатов голосовать за действующего президента IJF корейца Парк Юн Суна. В итоге кореец победил Мариуса Визера с перевесом в 15 голосов.