Кабаева снова первая

В греческом городе Каламата завершился крупный турнир по художественной гимнастике, в котором принимали участие все сильнейшие спортсменки мира, сообщает «Лента.ru»

Победу в абсолютном первенстве одержала олимпийская чемпионка россиянка Алина Кабаева, которая опередила свою соотечественницу чемпионку мира Ольгу Капранову.



"Кроме победы в многоборье Алина взяла золото в двух отдельных видах, - рассказала главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер. – В абсолютном первенстве третьей стала украинка Наталья Годунко, четвертой - белоруска Инна Жукова, пятой - украинка Анна Бессонова, шестой – Алия Гараева из Азербайджана".

По словам Винер, участие Кабаевой в турнире не планировалось, но олимпийская чемпионка сама настояла на поездке в Грецию. В итоге сильнейшая гимнастка мира была включена в состав российской команды за день до вылета в Каламату.