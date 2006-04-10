Завершился теннисный турнир в Амелия-Айленд

В американском Амелия-Айленд завершился крупный теннисный турнир Bausch & Lomb Championships, победительницей которого стала россиянка Надежда Петрова, передает «Лента.ru»



В финале она за один час 33 минуты нанесла поражение итальянке Франческе Скьявоне со счетом 6:4, 6:4. В предыдущих четырех встречах этих соперниц верх неизменно брала Скьявоне. После победы в Амелия-Айленд Надежда Петрова стала 41-й в истории теннисисткой (и шестой россиянкой), которая заработала за карьеру более 4 миллионов долларов призовых.



Стоит отметить, что в Амелия-Айленд мог состояться и российский финал, но Светлана Кузнецова в полуфинале против Франчески Скьявоне получила травму и вынуждена была отказаться от продолжения борьбы.