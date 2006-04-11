Бессонова и Годунко завоевали три медали в Греции

Украинская спортсменка Наталья Годунко заняла третье место в многоборье на турнире по художественной гимнастики в г. Каламата (Греция).



Наши «художницы» завоевали еще две медали в отдельных видах. В упражнениях с лентой стала «золотой» Анна Бессонова. Серебряную медаль здесь завоевала Наталья Годунко.



Как сообщили в пресс-службе федерации гимнастики Украины, целый комплект медалей завоевала на турнире в Риге украинка Галина Ширкина. В многоборье и трех финалах она стала третьей, а в упражнениях с булавами была второй.