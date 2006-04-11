Прыжки в воду: в Стокгольме украинцы выступили на «пять»

В Стокгольме завершились соревнования на Кубок Европы по прыжкам в воду. Украинцы завоевали 5 медалей.



В прыжках с 10-метровой платформы победительницей стала Юлия Прокопчук. Серебряные награды в синхронных прыжках с десятиметровки - у Антона Захарова и Романа Володькова. В копилку украинской команды принесли бронзу: Елена Федорова (3 м, трамплин), Константин Миляев (10 м, платформа), Кристина Ищенко и Елена Федорова (синхронные прыжки, 3 м, трамплин).



Лишь немного не дотянули до медали в синхронных прыжках с 10-метровой платформы Екатерина Жук и Юлия Прокопчук. В этом виде они завершили соревнования на четвертой позиции.