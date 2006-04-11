Шахматы: Иванчук лидирует на чемпионате Европы

На чемпионате Европы среди мужчин по шахматам в Кушадасы (Турция) завершился седьмой тур. В числе лидеров – украинец Василий Иванчук.



Одинаковое количество очков (по 5,5) набрали трое шахматистов: Василий Иванчук, хорват Зденко Кожул, босниец Предраг Николич.



Результаты седьмого тура:



Козул Зденко (Хорватия) – Василий Иванчук (Украина) – ничья

Александр Граф (Германия) – Вадим Малахатько (Украина) – 1:0

Александр Моисеенко (Украина) – Томи Нибак (Финляндия) – 0:1

Беат Зугер (Швейцария) – Юрий Кузубов (Украина) – 0:1

Евгений Мирошниченко (Украина) – Александр Дгебуадзе (Бельгия) – ничья.



Мирошниченко набрал 4,5 очка, Малахатько – 4. У Александра Моисеенко и Юрия Кузубова – по 3,5 очка.