Теннис: в Чарльстоне во второй круг вышла «половина» украинок

В Чарльстоне (США) продолжается теннисный турнир с призовым фондом более 1,3 миллиона долларов. Во второй круг соревнований вышли две украинские спортсменки из четырех.



Елена Бондаренко уверенно переиграла россиянку Екатерину Бычкову - 6:1, 7:5. Юлиана Федак взяла верх над испанкой Кончитой Мартиной Гранадос - 7:5, 6:3. Завершили свои выступления на турнире Екатерина Бондаренко, проигравшая хорватке Каролине Шпрем, и Виктория Кутузова, не сумевшая оказать должного сопротивления испанке Лино Лоурдес Домингес.