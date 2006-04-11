Двукратная чемпионка мира покусала полицейских

Официальные обвинения в оскорблении, насилии и сопротивлении правоохранителям выдвинуты в отношении двукратной чемпионки мира по легкой атлетике француженки Юнис Барбер. Напомним, что она выигрывала мировое первенство в семиборье в 1999 году и в прыжках в длину – 2003 год.



Уголовное дело против известнейшей спортсменки, возбужденное прокуратурой Бобиньи (пригород Парижа), явилось следствием недавнего инцидента. Согласно версии полиции, ехавшая на машине Барбер отказалась подчиниться требованиям регулировщика направляться в объезд. Более того, спортсменка вышла из авто бросилась с криками на полицейских. Одного из них она укусила за руку, другого за ногу. Барбер пришлось задержать и отправить в участок.



Совсем иначе выглядит версия самой легкоатлетки. По ее словам, полицейские вытащили женщину машины, избили и связали. Барбер обратилась с иском против полицейских, но прокуратура ее заявление оставила без внимания. Если же, все-таки, ему дадут ход, то два дела могут объединить в одно.