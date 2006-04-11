Марадона оденет форму сборной Бразилии

Диего Марадона выйдет на поле в форме извечного футбольного соперника аргентинцев – сборной Бразилии.



Аргентинская звезда мирового футбола согласился участвовать в ролике, рекламирующем газированную воду – «гуарану». Сам «клип» появится на экранах в период чемпионата мира по футболу нынешнего года. По сюжету, легендарному нападающему снится, что он выходит на поле вместе с бразильцами Кака и Рональдо, и слушает гимн Бразилии. А потом просыпается в холодном поту с криком: «Я выпил слишком много гуараны!» По слухам, за съемки в ролике Марадоне сулят более 150 тысяч долларов.