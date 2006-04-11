Российской сборной по футболу Абрамович «подарил» великого тренера

Известный футбольный специалист голландец Гус Хиддинк заключит контракт с Российским футбольным союзом на два года с возможностью его продления еще на двухлетний срок. Он также подтвердил, что посредником при его контактах с РФС являлся владелец «Челси» Роман Абрамович.



Напомним, что Хиддинк четыре года назад сенсационно довёл сборную Южной Кореи до полуфинала мирового первенства. Что касается контракта с РФС, то он будет рассчитан на два года с возможностью продления еще на двухлетний срок. То есть, до чемпионата мира 2010 года, который пройдёт в ЮАР.



Есть информация, что помогать Хиддинку будут также голландцы. 59-летний тренер не скрывает, что заметную роль при его контактах с РФС играл российский миллиардер, владелец «Челси» и по совместительству губернатор Чукотки Роман Абрамович.



К слову, Хиддинк известен как один из самых результативных тренеров современного футбола.