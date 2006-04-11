Абрамович нашел форварда для "Челси" в "Ювентусе"

Английский футбольный клуб "Челси" договорился об условиях личного контракта с форвардом "Ювентуса" Златаном Ибрагимовичем. Ибрагимович будет получать в клубе Романа Абрамовича около 4 миллионов фунтов стерлингов в год (7 миллионов долларов), сообщает «Лента.ru»



Ожидается, что "Ювентус" получит за форварда 32 миллиона фунтов (56 миллионов долларов). В декабре прошлого года туринский клуб хотел продлить контракт с Ибрагимовичем, но швед не принял предложения "Юве". В прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром команды в чемпионате Италии и помог клубу выиграть первенство.



Напомним, что "Челси" начал поиски звездного форварда после вылета команды из Лиги чемпионов. Роман Абрамович сначала хотел приобрести у "Барселоны" Самуэля Это'О, а затем сделал очередную попытку договориться с Андреем Шевченко из "Милана", но в обоих случаях потерпел неудачу.