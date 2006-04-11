Круиз Кубка мира закончится в Германии

Самый почетный трофей мирового футбола – Кубок мира вернулся в Германию, совершив трехмесячный тур по всему миру и посетив 31 город в 29 странах мира, сообщает "Советский Спорт"



Начиная с сегодняшнего дня он начал путешествие по стране – организатору финального турнира, в ходе которого Кубок побывает во всех 16 федеральных землях Германии и сделает остановки в 21 городе этой страны. За это время Кубок преодолеет около 5000 километров по этой стране.



В каждом из этих городов жители смогут увидеть оригинальный Кубок, созданный итальянским скульптором Сильвио Казанигой и сфотографироваться рядом с ним. Этот Кубок вручается команде чемпиону с 1974 года, и именно этот Кубок весом в 6175 грамм и высотой 37 сантиметров, поднимет 9 июля в Берлине капитан команды, которая станет новым чемпионом мира.



Тур Кубка по Германии начинается сегодня во Фрайбурге. В каждом из городов пройдут специальные мероприятия, посвященные этому событию. Таким образом, ФИФА и Оргкомитет чемпионата поблагодарят жителей Германии за их поддержку и помощь в подготовке к турниру.