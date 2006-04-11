Лучшим «мушкетером» страны стала Алла Горлина

В Николаеве на соревнованиях по фехтованию среди спортсменов–инвалидов с нарушением опорно–двигательного аппарата, спортсменка из клуба «Индустриальный Союз Донбасса» Алла Горлина завоевала две награды. Спортсменка выдержала конкуренцию среди десяти участниц из Киева, Одессы, Николаева, Львова и Севастополя. Лучше всего Алле удались выступления на шпаге, где она стала победительницей. В состязании на рапире у Горлиной – второй результат, передает «Спорт.com.ua»



Спортсменка СК «ИСД» показала хорошие результаты накануне международного старта. Алла Горлина будет отстаивать честь нашей страны на Открытом Кубке России по фехтованию, который пройдет в Москве с 12-го по 17-е апреля.