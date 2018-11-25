Жена игрока "Барселоны" порадовала фанатов развратными фото

Корал Симанович, известная модель и супруга Сержи Роберто − полузащитника гранда испанского и европейского футбола, клуба "Барселона", побаловала фанатов и подписчиков фотосессией в откровенном белье.

Девушка выложила снимки на своей странице в социальной сети Instagram. Симанович с видимым наслаждением принимала изысканные и соблазнительные позы перед объективом фотографа.

Напомним, ранее похожим образом отличилась возлюбленная бывшего партнера Сержи Роберто по "Барселоне", бразильца Неймара. Девушка без особого стыда и стеснения "предъявила" грудь на карнавале в Рио-де-Жанейро.