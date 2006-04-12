Против Хиддинка выступают ветераны российского футбола

Олимпийский чемпион Алексей Парамонов заявил, что ветераны отечественного футбола не поддерживают назначение иностранного специалиста на должность главного тренера сборной России, передает «Спорт Экспресс»

"Пару месяцев назад Виталий Мутко приглашал ветеранов и задавал им вопрос, кто должен стать тренером сборной - иностранец или россиянин, - рассказал Парамонов. - Никто из ветеранов не высказался за то, чтобы тренером был иностранец".

Парамонов высказал мнение, что иностранному тренеру необходимо будет за несколько месяцев узнать информацию о всех кандидатах в сборную, что практически невозможно за такой короткий срок. "Российский тренер, конечно же, лучше знает всех кандидатов, и потом в команде играют россияне, а не иностранцы", - добавил он.