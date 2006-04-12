Дмитрий Бойко стал чемпионом мира

Сегодня на чемпионате мира по фехтованию среди кадетов и юниоров украинский саблист Дмитрий Бойко стал обладателем золотой медали!



20-летний хмельничанин второй раз в карьере завоёвывает золото мирового чемпионата, сообщает «Наш спорт». В 2003 году на чемпионате мира в Италии Бойко завоевал золото среди кадетов. На чемпионатах мира 2004 и 2005 годов Дмитрий выступал в разряде юниоров, но и в Пловдиве и в Линце наш саблист останавливался в шаге от финала и становился бронзовым призёром.



Сегодня Бойко на пути к финалу победил нашего Александра Торчука (15:9), итальянца Альберто Пеллегрини (15:9), поляка Якоба Черановича (15:5) и россиянина Николая Ковалёва (15:13). В финале Бойко с убедительным счётом 15:7 победил итальянца Луиджи Самеле.



Золотая медаль Дмитрия Бойко стала первой наградой наших спортсменов на чемпионате мира в Корее.