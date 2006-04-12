Мохаммед Али почти полностью продал свое имя

Мохаммед Али и компания CKX достигли соглашения о продаже 80% прав на использование имени известного боксера, передает « СпортОнлайн»



20% доходов от коммерческого использования имени Али и его фотографий останется у семьи боксера. В качестве гарантии сделки фонд Мохаммеда Али получил от СКХ $50 млн.



Теперь заниматься коммерческим использованием имени Али будет специально создаваемая компания G.O.A.T. LLC. G.O.A.T. Компания CKX специализируется на скупке прав на обладание брендами и именами различных деятелей шоу-бизнеса. Напомним, что она владеет именем Элвиса Пресли и телевизионным брендом Idol, в том числе брендом телешоу American Idol.