К Олимпиаде-2008 Китай готовит спецзакон

Власти Пекина планируют принять специальный закон, в котором будут четко прописаны все правила работы городских служб во время проведения в китайской столице Олимпиады-2008.



В ближайшие два месяца мэрия Пекина будет собирать предложения по возможным улучшениям в работе городского хозяйства. Все вопросы, связанные с Олимпиадой, разделены на 72 категории.

В частности, рассматривается возможность введения бесплатного проезда в общественном транспорте на время проведения игр. Городские власти также волнуют вопросы борьбы с незаконными спортивными тотализаторами и курением на олимпийских площадках, а также проблемы организации транспортных потоков, поиска волонтеров и использования англоязычных указателей в общественных местах, передает « СпортОнлайн»