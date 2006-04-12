Хоккей: сборная Украины формирует состав на чемпионат мира

В преддверии чемпионата мира по хоккею сборная Украины проведет несколько игр с зарубежными командами. По итогам этих встреч будет сформирован окончательный состав сборной.



Об этом корреспонденту «Главреда» сообщили в руководстве украинской сборной. 14 и 15 апреля наши хоккеисты померятся силами с московским «Динамо». 19 и 20 апреля соперником украинцев на льду будет тольяттинская «Лада». 24 и 26 апреля нам будет оппонировать сборная Беларуси. Встречи пройдут на льду киевского спорткомплекса «Авангард». А 2 мая сборная Украины планирует выезд в Словакию, где проведет игру со сборной этой страны.



На сегодняшний день в списке кандидатов в сборную страны 40 игроков. 17 из них – представители столичного клуба «Сокол». Остальные выступают в клубах России и Беларуси. Велика вероятность приезда и украинского НХЛовца – Алексея Паникаровского. Его клуб «Торонто» не прошел в плей-офф. Поэтому Алексей рассматривается как реальный кандидат в сборную.



Напомним, что чемпионат мира по хоккею в мае проведет Рига. В одной группе с нашей командой - действующий олимпийский чемпион сборная Швеции. Кроме нее, соперниками украинских спортсменов будут команды Италии и Швейцарии.