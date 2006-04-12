Уоррен ставит 500 тысяч на победу Кальзаге

Промоутер чемпиона WBO и IBF Джо Кальзаге Френк Уоррен согласился заключить пари на 500 тысяч фунтов с промоутером чемпиона IBF в полутяжелом весе Клинтона Вудса Дэннисом Хобсоном, предложив тому возможность выиграть 875 тысяч фунтов (1,5 миллиона долларов) в случае победы Вудса над Кальзаге. Кроме этого он предлагает Вудсу самый большой гонорар в его карьере в размере 400 тысяч фунтов за поединок с валлийцем, передает « СпортОнлайн»

Ранее Хобсон предложил Уоррену пари на 100 тысяч фунтов, а Кальзаге - гонорар в размере 1 миллиона фунтов. В ответ Уоррен поднял ставку до 500 тысяч, а Хобсон тогда поставил условие заключить пари на тех коэффициентах, которые предложат букмекеры. Уоррен связался с одной из крупных букмекерских компаний и согласился поставить 500 тысяч долларов при коэффициенте 7 к 4, предложенном букмекером.