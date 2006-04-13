Шовковский удачно «дебютировал» в киевском «Динамо»

Определилась финальная пара Кубка Украины по футболу. Главный приз разыграют киевское «Динамо» и запорожский «Металлург».



Второй полуфинальный матч «Динамо» (Киев) – «Карпаты» (Львов), проходивший в столице, завершился победой хозяев 1:0. Напомним, что в первой игре также победили киевляне, забившие два безответных мяча. Во вчерашней встрече все решилось уже на 6-й минуте. После подачи Ещенко в штрафную львовян, Гусев головой направил мяч в угол ворот. Тлумак отбил его, но неудачно – прямо на Клебера. Тому ничего не оставалось, как направить мяч в пустые ворота.



«Карпаты» же свой шанс упустили. Фещук, пробивая штрафной, угодил мячом прямо в руки Шовковскому. К слову, это была первая игра вратаря за основной состав «Динамо» после полученной травмы. Кроме того, на поле появился Гавранчич – он тоже достаточно долго отсутствовал.



Оппонент киевлян на финал Кубка определился в Мариуполе, где местный «Ильичевец» принимал запорожский «Металлург». Мариупольцев устраивала только победа, поскольку выездная встреча закончилась для них поражением 1:2. Но сил, видимо, не хватило. В итоге - ничья 1:1. Голы на счету Гая (67 минута), Модебадзе (31 минута). В финале – «Металлург».