Михайличенко назвал состав молодежной сборной Украины

Определен состав молодежной сборной Украины по футболу на молодежный чемпионат Европы в Португалии. Список кандидатов огласил главный тренер «молодежки» Алексей Михайличенко.



Вратари: Александр Рыбка («Динамо»), Богдан Шуст («Шахтер»), Евгений Ширяев («Черноморец»), Андрей Платов («Ворскла»).



Защитники: Дмитрий Чигринский («Шахтер»), Андрей Башлай, Александр Романчук (оба - «Арсенал»), Николай Ищенко («Карпаты»), Григорий Ярмаш («Ворскла»), Александр Яценко (ФК «Харьков»).



Полузащитники: Александр Алиев, Дмитрий Невмывака (оба - «Металлург», Запорожье), Евгений Чеберячко, Андрей Оберемко ,Александр Максимов (все трое - ФК «Харьков»), Тарас Михалик, Александр Сытник (оба - «Динамо»), Адриан Пуканыч («Ильичевец»), Сергей Пилипчук («Спартак», Нальчик).



Нападающие: Максим Фещук («Карпаты»), Руслан Фомин («Металлист»), Александр Ковпак («Таврия»), Александр Гладкий (ФК «Харьков»), Иван Кривошеенко («Ильичевец»), Артем Милевский, Дмитрий Воробей ( оба - «Динамо»), Сергей Селюк («Металлург» Запорожье).