Шумахер объяснил, почему рискует

Сэр Джеки Стюарт в одном из интервью в начале месяца говорил о том, что Михаэль Шумахер слишком часто рискует на трассе, выходя за грани безопасности.



Михаэль Шумахер, как известно, разбил свою машину в Австралии. Вот что тогда сказал Джеки Стюарт: "Шумахер допустил слишком много ошибок по ходу уик-энда, которые не прощаются на таком высоком уровне. Это была серьезная авария, но в наши дни мы не могли позволять себе такого, потому что в такой аварии гонщик бы погиб."



Шумахер в ответ сказал, что это всего лишь часть профессии гонщика: "Вы должны атаковать и рисковать, если хотите быть конкурентноспособным и выигрывать гонки. За всю свою карьеру гонщика я никогда не изменял этому принципу."



Передает « СпортОнлайн»