Абрамович покупает капитана "Реала" Рауля

Лондонский "Челси" предложил мадридскому "Реалу" 50 миллионов фунтов стерлингов (примерно 87,5 миллионов долларов) за многолетнего капитана команды Рауля.



Рауль уже успел заявить, что если руководители попросят его уйти из "Реала", он будет не против рассмотреть сделанные ему предложения. В этом сезоне капитан сборной Испании долгое время не играл из-за травмы, и сейчас у него возникли проблемы с попаданием в основной состав.



Владелец "Челси" Роман Абрамович на протяжении последних месяцев ищет игрока, который смог бы усилить линию атаки. В Англию отказались ехать Самуэль Это'О ("Барселона"), Роналдиньо ("Барселона") и Андрей Шевченко ("Милан").

Недавно лондонцам вроде бы удалось договориться с форвардом "Ювентуса" Златаном Ибрагимовичем, но вскоре он потребовал значительного увеличения зарплаты, так что ситуация с его трансфером остается неясной. Впрочем, Рауль может действовать не только в передней линии, но и квалифицированно организовывать атаки.



Сообщает «Лента.ru»