Бразильские болельщики готовятся на ЧМ по футболу

Болельщики футбольной сборной Бразилии настолько уверены, что их команда выйдет в финал чемпионата мира по футболу - 2006, что уже заказывают авиабилеты в Германию, передает «Лента.ru». Туроператоры страны получили множество заявок на перелет в Берлин, где 9 июля состоится решающий матч турнира.



Напомним, что соперниками пятикратных чемпионов мира на групповом этапе будут сборные Хорватии, Австралии и Японии. Для того чтобы выйти в 1/8 финала, необходимо занять место не ниже второго. Первый матч южноамериканцы проведут 13 июня в Берлине против хорватов.